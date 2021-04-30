Звезда "Папиных дочек" и Илья Авербух ждут первенца

Делимся нашей радостью сами - Авербух.

Российский фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова ждут ребенка, сообщает zakon.kz.

Об этом радостном событии хореограф сообщил на странице в Instagram.

Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга! - отметил Авербух.

Галина Сергеевна из "Папиных дочек" вышла замуж за фигуриста в декабре 2020 года. Разница между супругами составляет более 20 лет.

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