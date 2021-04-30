В Павлодарской области усилили карантинные меры

Приложение zakon.kz
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Новое постановление вступает в силу с 3 мая 2021 года.
Постановление об ограничительных карантинных мероприятиях на территории Павлодарской области подписал главный санитарный врач региона, передает zakon.kz.
Так, вводится запрет, в том числе на открытых местностях зрелищных спортивных мероприятий, а также семейных, корпоративных, коллективных, торжественных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.) с массовым скоплением людей, включая митинги, шествия и выставки.
Также запрещена деятельность:
Кроме того, запрещено проводить совещания и заседания в очном режиме.
Вместе с тем приостанавливается движение межобластных, внутриобластных, междугородних и т.д. автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок. За исключением Павлодар-Аксу, Павлодар-Кеменгер, Павлодар-Зангар.
Кроме того, запрещено работать детским дошкольным учреждениям, за исключением дежурных групп не более 15 человек.
Запрещено проводить продовольственные ярмарки выходного дня.
Полностью посмотреть постановление можно здесь.
Оно вступает в силу с 3 мая 2021 года.
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