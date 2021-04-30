Кульгинов рассказал о развитии жилых массивов столицы

В 2021 году планируем построить и отремонтировать более 100 улиц.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, как развиваются жилые массивы города, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Мы ведем системную работу для того чтобы устранить неравенства между благоустроенными районами столицы и окраинами! Для того чтобы их уравнять необходимо выполнить большой объем работ: начиная с элементарных благ цивилизации (электричество, водоснабжение, канализации), проведения газификации в частный сектор, заканчивая строительством социальных объектов, дорог, благоустройством и открытием скверов. И на это понадобится не один год. Но шаг за шагом окраины будут представлять собой комфортные микрорайоны. А в городе у нас 16 жилых массивов. Практически каждый четвертый житель столицы проживает в ЖМ. Посетили ряд жилых массивов, встретились с жителями. К примеру, в ЖМ Железнодорожный жители подняли вопросы асфальтирования дорог, проведения уличного освещения, запуска дополнительных автобусных маршрутов, вопросы с канализацией и т.д. На текущий год в график включили ремонт дорог; для того чтобы детям было, где играть, а взрослым комфортно проводить время - в данном ЖМ построим сквер. На встрече жителям уже показали эскиз будущего общественного пространства. Другие вопросы также взяли в работу, - написал аким столицы.

Если остановиться на дорожных работах, то в текущем году планируем построить и отремонтировать более 100 улиц. Кроме того, текущий ремонт провели еще на 37 улицах.

Акцент, как и в прошлом году, сделаем на старую часть города, жилые массивы, дороги, которые ведут к соцобъектам и улицам, где имеется высокая интенсивность движения. В прошлом году на окраинах мы заасфальтировали более 100 улиц, в общем по городу – более 170 улиц. Кроме того, реализуем масштабный проект Елбасы - проводим газ. В ЖМ построили 345 км внутриквартальных газораспределительных сетей. В отопительном сезоне (2020-2021г) возможность подключения к газу получили жители ЖМ Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. В новом отопительном сезоне возможность подключиться к газу получат жители еще ряда жилых массивов. К примеру, ЖМ Юго-Восток, Промышленный, Коктал-1, вся часть Агрогородка и т.д. - отметил он.

Кроме того, в жилых массивах проложили 13,5 км инженерных сетей, более 5 км канализации и водопровода, более 3 км ливневых канализаций. Без инженерных сетей не будет элементарных благ цивилизаций.

В ближайшие годы согласно предвыборной программе партии Nur Otan построим еще 130 км сетей водоснабжения и водоотведения, 85 км ливневой канализации, подстанцию и 177 км сетей электроснабжения, 23 км сетей теплоснабжения, 3 комплекса очистных сооружений ливневых канализаций. В прошлом году с нуля благоустроили 40 общественных пространств: парки, скверы, бульвары. (Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Интернациональный, Ондирис и т.д.). Некогда заброшенные места заиграли ярким красками и стали точками притяжения для местных жителей. В планах создать еще 50 парков и скверов, проложит более 120 км велосипедных дорожек и т.д., - добавил Кульгинов.

Построили два учебных заведения. К примеру, в ЖМ Мичурино ранее не было ни одной школы. Дети учились в приспособленном помещении. В планах построить еще 6 школ на окраинах, открыть ряд медицинских центров, построить больше социального доступного жилья.

В ЖМ Ондирис, Коктал, Ильинка, Железнодорожный ведем строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. В них помимо кабинетов для занятий спортом также будут расположены клубы по интересам для пожилых людей, ЦОНы, пункты полиции, почтовые отделения и т.д. Посещать комплексы жители смогут на бесплатной основе. Откроем их уже в этом году! Таким образом, наша цель - сделать окраины столицы своего рода комфортными микрорайонами. Чтобы жители окраин в шаговой доступности имели все необходимые социальные объекты, должную инфраструктуру и места для отдыха. Все эти направления мы внесли в мастер-план «Нур-Султан - комфортный город», по которому развивается наша столица. Жилые массивы объезжаем на постоянной основе, регулярно встречаемся с горожанами. В развитие окраин непосредственно вовлекаем самих жителей. Руководство страны поручило уделять особое внимание развитию жилых массивов, - заключил аким.

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