В алматинском зоопарке крокодил съел котенка на глазах у всех

Это было зрелищем не для слабонервных.

Крокодил в алматинском зоопарке показал, что несмотря на проживание в неволе, является опасным хищником, передает zakon.kz.

На глазах у посетителей с детьми крокодил съел котенка. Находившаяся рядом кошка - мать котенка, ничего не смогла сделать для спасения своего детеныша. Не помогли и сотрудники зоопарка.

В зоопарке всегда очень большое количество кошек из окрестного частного сектора. Их привлекает корм в вольерах для животных, птицы, грызуны, кости, которые остаются после хищников. Предотвратить появление кошек на территории мы не можем - заборы и ограждения их не остановят. Выдворить их тоже не получится, они могут прятаться в тех местах, куда людям не попасть. Но даже если бы это нам удалось, вскоре появились бы новые. Инцидент произошёл потому, что с осени летний вольер крокодилов пустовал, и кошка постоянно ходила через него. Когда начался наплыв посетителей, она и котята спрятались в перегоночном коридоре, поэтому кипер их не увидел, - прокомментировали в своем Instagram представители зоопарка.

Спасти котёнка, по словам работников зоопарка, было невозможно, крокодилы одни из самых опасных хищников и если бы киперы попытались его отнять, то пострадали бы сами. Но они отогнали взрослую кошку, тем самым спасая её.

Нам очень жаль, что посетители стали свидетелями этого происшествия, - заключили в зоопарке.

Подготовил Альберт Ахметов

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