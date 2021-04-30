Президент Казахстана высказался об Иманбеке

Его достижение беспрецедентно не только для Казахстана, сказал он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о музыканте Иманбеке Зейкенове, который получил премию "Grammy", передает zakon.kz.

Он сказал, что за четыре года существования проекта "100 новых лиц Казахстана" в нем приняло участие более 7,5 тысячи человек, страна познакомилась со многими талантливыми и целеустремленными казахстанцами.

Президент отметил, что благодаря проекту страна узнала о враче-репродуктологе Айдосе Ибрагимове, который своей методикой лечения помог многим людям обрести счастье иметь детей.

Имя музыканта, финалиста проекта 2019 года Иманбека Зейкенова, недавно получившего, наверное, самую престижную премию "Grammy", и вовсе прогремело на весь мир. Его достижение беспрецедентно не только для Казахстана, но и всего СНГ. Не менее впечатляющие истории и победителей нынешнего четвертого сезона проекта, - сказал он.

15 марта казахстанец Imanbek получил престижную музыкальную премию "Grammy" за ремикс песни Roses.

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