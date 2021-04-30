Пострадавшие от паводков получили свыше 43 млн тенге от фонда Булата Утемуратова

Совместный благотворительный проект "Карта помощи" успешно реализуется с 2018 года.

В рамках проекта "Карта помощи", реализуемого Красным Полумесяцем Казахстана, Фондом Булата Утемуратова и Fortebank, 861 житель Северо-Казахстанской области получит финансовую помощь на общую сумму более 43 млн тенге. В результате усиленного таяния снега в зоне подтопления оказался дачный массив пригорода Петропавловска.

Команда реагирования на бедствия Красного Полумесяца провела оценку ситуации и нужд пострадавших от подтопления в г. Петропавловск. Банковские карты с 50 тыс. тенге на каждого члена семьи будут выданы 224 семьям. Помощь получат граждане из категории социально-уязвимых групп – одинокие пенсионеры, многодетные малоимущие семьи, люди с инвалидностью и другие, для кого подтопленные дома являются единственным жильем.

В нашей стране люди с готовностью откликаются на призывы о помощи, передавая одежду и продукты пострадавшим, поэтому недостатка в гуманитарной помощи, как правило, нет. Мы же решили направить свои усилия на оказание финансовой поддержки. В этом случае пострадавшие имеют возможность выбрать, на что направить полученные средства. По нашему опыту, большинство решает начать с восстановления домов и мебели, – рассказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Жители дачного массива в Петропавловске уже не в первый раз оказываются в зоне подтопления. В прошлом году они также были среди получателей карт помощи. "Мы уже примерно знаем когда начинает прибывать вода и готовимся заранее – поднимаем мебель, сворачиваем ковры, детей и пожилых стараемся отправить к родственникам в город. В этом году вода стояла несколько дней. Отремонтированный в прошлом году пол снова вздулся, стены начали крошиться. Как только дом проветрится от сырости, займусь восстановлением", – поделился местный житель Кайрат Серикбаев.

Нам очень приятно, что не остались равнодушными к нашей ситуации. Вы помогаете не первый год и спасибо, что помогаете не только здесь, но и по всему Казахстану, - рассказывают пострадавшие.

Совместный благотворительный проект "Карта помощи" успешно реализуется с 2018 года. Ранее в этом месяце Фонд Булата Утемуратова и Красный Полумесяц Казахстана оказали помощь 200 пострадавшим жителям Карасуского района Костанайской области на сумму 10 млн. тенге.

Фонд Булата Утемуратова и Красный Полумесяц Казахстана в сотрудничестве с местными органами ЧС отслеживают ситуацию в регионах и готовы выехать к местам возможных паводков.

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