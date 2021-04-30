Газовики активно вакцинируются от Covid-19

Эпидемиологическая обстановка в АО "КазТрансГаз" находится на особом контроле и имеет приоритетное значение.

По последним данным, вакцину против Covid-19 получили 2 100 работников группы компаний АО "КазТрансГаз". Остальные сотрудники нацоператора, кроме тех, кому не позволяют медицинские показания, ожидают получение вакцины в ближайшее время.

Надо отметить, что на мировую угрозу, которую представила пандемия коронавирусной инфекции, отечественные газовики отреагировали оперативно. Практически сразу были приняты самые строгие меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья работников. Основная часть работников компании, во всех регионах присутствия, были переведены в режим дистанционной работы. При этом, на круглосуточном дежурстве всегда находились эксплуатационные и аварийные бригады, которые обеспечивали поставки газа населению, транзит и экспорт голубого топлива.

Несмотря на сложные условия, в которых пришлось работать всей группе компаний АО "КазТрансГаз", производственные планы и стратегические задачи выполнялись, газ поставлялся бесперебойно и в необходимых для страны объемах.

Эпидемиологическая обстановка в группе компаний "Самрук-Қазына", в которую входит и АО "КазТрансГаз", находится на особом контроле и имеет приоритетное значение. Фонд нацелен на максимальный уровень охвата вакцинацией населения страны.

Как известно, на данный момент для казахстанцев доступны три вакцины от коронавируса, в том числе Hayat-Vax, которую в количестве 1 млн. доз закупил фонд "Самрук-Казына" по поручению Президента страны.

На прошедшем 29 апреля заседании Межведомственной комиссии при Правительстве РК принято решение выделить 120 000 доз вакцины - группе Самрук-Казына, 880 000 доз - на вакцинирование всех граждан Республики Казахстан.

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