Штабы Навального внесли в перечень экстремистов и террористов

Ранее прокуратура Москвы подала исковое заявление о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального экстремистскими организациями

Росфинмониторинг внес "общественное движения штабы Навального" в перечень экстремистов и террористов, не дожидаясь решения суда, передает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Ранее прокуратура Москвы подала исковое заявление о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального экстремистскими организациями. Суд наложил ограничения на деятельность фонда.

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