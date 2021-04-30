Названы опасные места для парковки автомобилей в Алматы

Гулять в этих местах тоже не рекомендуется.

В Алматы в скором времени начнутся испытания теплосетей. В определенные дни в разных частях мегаполиса будет опасно оставлять автомобили и гулять, передает zakon.kz

Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 4 до 7 часов утра с 4-го по 21-е мая 2021 года на территориях восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса советуют соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения.

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефону: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109. - сообщили в АлТС.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение обещают полностью сохранить. Гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов.

Когда и где лучше не ставить машины и не гулять в Алматы (по улицам и микрорайонам):

4 мая

Алатауский район

- южная сторона БАКа - Мамбетова – Аққайнар (микрорайон "Саялы");

5 мая

Алатауский, Алмалинский, Бостандыкский, Жетысуский и Медеуский районы

- Рыскулова – Сейфуллина - Макатаева – Бокейханова;

- Тайманова – санаторий МВД – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – КазНУ – Жарокова – Ходжанова;

- Мөнке би – Райымбека – Бауржана Момышұлы – Фаризы Онғасыровой – микрорайон "Зерделі";

- Рыскулова – Ботаническая – Шилова – Яблочкова;

- Шафика Чокина (от Райымбека до Карасай батыра);

- Казакова – Бродского – Райымбека – Байзакова;

5 и 6 мая

Ауэзовский район

- Улугбека – Саина – Шаляпина – Садвакасова;

6 мая

Бостандыкский, Медеуский и Наурызбайский районы

- Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жарокова;

- Жақыбаева – Сабденова – Жуалы – Тарғап - микрорайон "Шугыла";

11 мая

Алмалинский район

- Райымбека – Шарипова – Карасай батыра – Розыбакиева;

11 и 12 мая

Алмалинский, Ауэзовский и Жетысуский районы

- Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;

- Райымбека – Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина;

- Тобаякова – Сейфуллина – Райымбека;

12 мая

Бостандыкский и Жетысуский районы

- микрорайон "Айнабулак-1", "Айнабулак-2", "Айнабулак-3", "Айнабулак-4";

- микрорайон "Кокмайса" (бывш. микрорайон "Дорожник");

- микрорайон "Кулагер";

- Ратушного (от Серикова до Рыскулова);

- Утепова – Жарокова – Березовского – Розыбакиева;

12 и 13 мая

Ауэзовский, Жетысуский и Медеуский районы

- Райымбека – Толе би – Яссауи – Емцова;

- Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би – Сейфуллина;

- Райымбека – Коммунальная – Желтоксан – Тузова (вокзал Алматы-2);

13 мая

Алмалинский, Бостандыкский, Жетысуский и Турксибский районы

- Райымбека – Шафика Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка;

- Тихого – Рыскулова – Глазунова – Жансугурова;

- Торайгырова – Розыбакиева – микрорайон "Мирас" – санаторий "Алматы" – Аскарова;

13 и14 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы

- Гоголя – Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай;

14 мая

Алатауский и Бостандыкский районы

- микрорайон "Алмагуль" – Жарокова – Ходжанова – микрорайон "Казхфильм" – Лисянского – Розыбакиева;

- микрорайон "Аккент" – Мөнке би – Бауржана Момышұлы – Фаризы Онғасыровой – Райымбека;

14 и 17 мая

Алмалинский и Жетысуский районы

- Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя – Сейфуллина;

- Рыскулова – Потанина – Иссыкская – Райымбека – Назарбаева – Суюнбая;

17 и 18 мая

Алмалинский и Медеуский районы

- Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – Масанчи;

18 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы

- Карасай бытыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;

18 и 19 мая

Алмалинский и Медеуский районы

- Толе би – Гайдара – Ашимова – Абая;

- Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

20 мая

Алмалинский и Бостандыкский районы

- Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева;

21 мая

Алатауский и Алмалинский районы

- Кабанбай батыра – Тлендиева – Жандосова – Айманова;

- Немировича-Данченко (от Рыскулова до Райымбека).

Подготовил Альберт Ахметов

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