Названы опасные места для парковки автомобилей в Алматы

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Гулять в этих местах тоже не рекомендуется.
В Алматы в скором времени начнутся испытания теплосетей. В определенные дни в разных частях мегаполиса будет опасно оставлять автомобили и гулять, передает zakon.kz
Во время гидравлических испытаний тепловых сетей, которые будут проводиться с 4 до 7 часов утра с 4-го по 21-е мая 2021 года на территориях восьми районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса советуют соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения.
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем по телефону: 378-06-48 (добавочный 1014), 378-06-62 (добавочный 1013) или 109. - сообщили в АлТС.
Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение обещают полностью сохранить. Гидравлические испытания проводятся в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов.
Когда и где лучше не ставить машины и не гулять в Алматы (по улицам и микрорайонам):
4 мая
Алатауский район
- южная сторона БАКа - Мамбетова – Аққайнар (микрорайон "Саялы");
5 мая
Алатауский, Алмалинский, Бостандыкский, Жетысуский и Медеуский районы
- Рыскулова – Сейфуллина - Макатаева – Бокейханова;
- Тайманова – санаторий МВД – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – КазНУ – Жарокова – Ходжанова;
- Мөнке би – Райымбека – Бауржана Момышұлы – Фаризы Онғасыровой – микрорайон "Зерделі";
- Рыскулова – Ботаническая – Шилова – Яблочкова;
- Шафика Чокина (от Райымбека до Карасай батыра);
- Казакова – Бродского – Райымбека – Байзакова;
5 и 6 мая
Ауэзовский район
- Улугбека – Саина – Шаляпина – Садвакасова;
6 мая
Бостандыкский, Медеуский и Наурызбайский районы
- Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жарокова;
- Жақыбаева – Сабденова – Жуалы – Тарғап - микрорайон "Шугыла";
11 мая
Алмалинский район
- Райымбека – Шарипова – Карасай батыра – Розыбакиева;
11 и 12 мая
Алмалинский, Ауэзовский и Жетысуский районы
- Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;
- Райымбека – Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина;
- Тобаякова – Сейфуллина – Райымбека;
12 мая
Бостандыкский и Жетысуский районы
- микрорайон "Айнабулак-1", "Айнабулак-2", "Айнабулак-3", "Айнабулак-4";
- микрорайон "Кокмайса" (бывш. микрорайон "Дорожник");
- микрорайон "Кулагер";
- Ратушного (от Серикова до Рыскулова);
- Утепова – Жарокова – Березовского – Розыбакиева;
12 и 13 мая
Ауэзовский, Жетысуский и Медеуский районы
- Райымбека – Толе би – Яссауи – Емцова;
- Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би – Сейфуллина;
- Райымбека – Коммунальная – Желтоксан – Тузова (вокзал Алматы-2);
13 мая
Алмалинский, Бостандыкский, Жетысуский и Турксибский районы
- Райымбека – Шафика Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка;
- Тихого – Рыскулова – Глазунова – Жансугурова;
- Торайгырова – Розыбакиева – микрорайон "Мирас" – санаторий "Алматы" – Аскарова;
13 и14 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы
- Гоголя – Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай;
14 мая
Алатауский и Бостандыкский районы
- микрорайон "Алмагуль" – Жарокова – Ходжанова – микрорайон "Казхфильм" – Лисянского – Розыбакиева;
- микрорайон "Аккент" – Мөнке би – Бауржана Момышұлы – Фаризы Онғасыровой – Райымбека;
14 и 17 мая
Алмалинский и Жетысуский районы
- Рыскулова – Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя – Сейфуллина;
- Рыскулова – Потанина – Иссыкская – Райымбека – Назарбаева – Суюнбая;
17 и 18 мая
Алмалинский и Медеуский районы
- Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Байсеитовой – Сатпаева – Масанчи;
18 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы
- Карасай бытыра – Шагабутдинова – Тимирязева – Розыбакиева;
18 и 19 мая
Алмалинский и Медеуский районы
- Толе би – Гайдара – Ашимова – Абая;
- Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
20 мая
Алмалинский и Бостандыкский районы
- Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Розыбакиева;
21 мая
Алатауский и Алмалинский районы
- Кабанбай батыра – Тлендиева – Жандосова – Айманова;
- Немировича-Данченко (от Рыскулова до Райымбека).
Подготовил Альберт Ахметов
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