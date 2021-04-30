В Алматы закроют Центральный парк

Общественный транспорт не сможет доехать до парка.

1 мая Центральный парк культуры и отдыха Алматы будет закрыт, сообщает zakon.kz.

В парке будет проводится санитарная и дезинфекционная обработка.

Уважаемые жители и гости Алматы! Сообщаем вам, что 1 мая 2021 года Центральный парк культуры и отдыха Алматы будет закрыт для проведения санитарной и дезинфекционной обработки, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парка.

Также в "Алматыэлектротранс" сообщили, что 1 и 2 мая общественный транспорт не будет доезжать до парка.

По данным ведомства, 1 и 2 мая по улице Гоголя в западном и восточном направлениях от ул. Калдаякова до остановочного пункта ПКиО движение троллейбусных маршрутов будет изменено.

Маршрут №25 будет двигаться по ул. Калдаякова (север)- ул.Жибек Жолы (запад)-ул.Пушкина (юг)-ул.Гоголя (восток)-ул.Калдаякова (юг) и далее по маршруту. Маршруты №1 и №12 будут двигаться по ул.Гоголя (восток) - ул.Калдаякова (север)- ул. Жибек жолы (запад)- ул.Пушкина (юг)- ул.Гоголя (запад) и далее по маршруту, - говорится в сообщении.

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