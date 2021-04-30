Курсы валют на праздничные дни

Доллар подорожал на 1,22 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17 часов средневзвешенный курс доллара составил 429,09 тенге, поднявшись на 1,22 тенге, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,7400 тенге(-0,0100), объем торгов 57 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,8-431,5 тенге, евро – 519-522 тенге, рос. рубль - 5,71-5,79 тенге.

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