"Следуя личным принципам". Байбек решил не взыскивать материальную компенсацию с Мамая

Айжан Ташенова также призвала Жанболата Мамая и Ингу Иманбай отказаться от политизации судебного процесса, содействовать его проведению в открытой конструктивной обстановке.

Бауыржан Байбек обратился с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к Жанболтау Мамаю. Об этом сообщила юрист Айжан Ташенова, передает zakon.kz.

Сегодня, как юрист, представляющий интересы гражданина Байбек Бауыржана Қыдыргалиұлы, подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации в гражданском порядке в районный суд №2 Ауэзовского района г.Алматы к гражданину Жанболату Мамай и его супруге Инге Иманбаевой, - сообщила она на своей странице в Facebook.

По ее словам, основанием для подачи иска послужили видеоматериалы, размещенные Жанболатом Мамаем и его женой - И.Иманбаевой 13 апреля на youtube-канале "Демократиялы Қазақстан/Демократический Казахстан" и в соцсетях.

В них ответчики публично, безапелляционно и бездоказательно обвиняют Б.Байбека в коррупции и других должностных злоупотреблениях в рамках так называемого "журналистского расследования".

Вместе с тем, анализ материалов показал, что единственным источником информации согласно ссылок является анонимный телеграм-канал "Uzyn Qulaq", занимающийся распространением слухов, домыслов, а также иной непроверенной и несоответствующей действительности информации. Другой достоверной доказательной базы и подтвержденной информации обвинениям в адрес истца (Б.Байбек) ни в видеоматериалах Ж.Мамай и И.Иманбаевой, ни на сайте ДПК не представлено, - отметила юрист.

По ее словам, учитывая лживость, голословность и циничность данных высказываний Байбек принял решение воспользоваться правом на судебную защиту своей чести, достоинства и репутации.

Поэтому в рамках гражданского законодательства мы намерены доказать всю безосновательность и абсурдность обвинений авторов видеоматериалов. Учитывая публичность истца и, соответственно, высокую резонансность предстоящего процесса, а также во избежание манипулирования общественным мнением через разного рода инсинуации Ж.Мамай, я намерена оперативно и объективно информировать общество о ходе судебного процесса. Буду это делать в сугубо правовой плоскости, без политических и иных не имеющих к делу оценок, - отметила Айжан Ташенова.

При этом она особо отметила, что Бауыржан Байбек отказался от взыскания материальной компенсации за принесенный моральный ущерб, руководствуясь главной целью – установлением истины, лживости распространенных Ж.Мамай и И.Иманбаевой сведений, а также восстановлением своего доброго имени.

Особенность гражданского законодательства состоит в том, что ответчики Ж.Мамай и И.Иманбаева в открытом судебном процессе должны представить подтверждающие доказательства и документы, на которые опирались, публично обвиняя Б.Байбек в системной коррупции, а также других тяжких злоупотреблениях служебным положением в период работы на госслужбе. То есть, тот, кто обвинил, должен доказать это на конкретных фактах, - пояснила адвокат.

Вместе с тем, по ее словам, Бауыржан Байбек воспользуется своим правом предоставления суду всех необходимых документов и фактов, опровергающих лживые обвинения ответчиков. Это более 20 постановлений акимата, а также иная документально подтвержденная информация.

Также к иску прилагается независимая психолого-филологическая экспертиза. Она подтверждает, что высказывания Ж.Мамай и И.Иманбаевой – это негативная информация о деятельности Б.Байбек, выраженная в форме утверждений, которые в случае несоответствия действительности относятся к разряду порочащих честь, достоинство и репутацию истца, сказала юрист.

Особо хочу подчеркнуть, что пустые домыслы, откровенная ложь и клевета Ж.Мамай и И.Иманбаевой, приписывающие Б.Байбек какие-то сверхъестественные возможности влияния на правоохранительные органы, суды и Центральную избирательную комиссию, не включены в иск, так как это априори исключено на законодательном уровне. И в случае удовлетворения судом иска к Ж.Мамай и И.Иманбаевой, данные граждане должны будут удалить материалы, порочащие честь и достоинство Б.Байбек, а также дать в соответствующих соцсетях и на YouTube-канале опровержение всех недостоверных, несоответствующих действительности порочащих сведений, - сообщила она.

Айжан Ташенова также призвала Жанболата Мамая и Ингу Иманбай отказаться от политизации судебного процесса, содействовать его проведению в открытой конструктивной обстановке и предоставить в соответствии с законом доказательства выдвинутых обвинений.

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