Байден потерял маску в кармане

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Президент США искал ее около 30 секунд.
Президент США Джо Байден потратил около 30 секунд на поиски маски во время своего выступления в штате Джорджия, несмотря на то, что он был полностью вакцинирован против COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.
Он прибыл в штат, чтобы отметить свой 100-й день пребывания на посту президента и рассказать о программе инфраструктурного развития.
На кадрах видно, как глава Белого дома роется в папке, полной заметок. К нему на помощь пришла жена Джилл. Однако и она не смогла найти лицевую маску. К нему подбежал помощник, чтобы дать новую маску. Однако в этот момент Джо Байден смог найти свою в кармане брюк.
Стоит отметить, что Байден вакцинирован. Но Центры по контролю и профилактике заболеваний по-прежнему советуют носить маски.
Заминка президента США вызвала споры. Критики считают, что поведение Байдена бессмысленно и может подорвать веру в вакцины против коронавируса. Тем не менее, накануне глава Белого дома выразил поддержку обновленным рекомендациям ЦКЗ. В них говорится о том, что вакцинированным американцам больше не нужно носить маски, находясь на хорошо расположенных открытых площадках.
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