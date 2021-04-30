О проблеме казахстанских нелегалов в Южной Корее рассказал глава МИД

На 31 декабря 2020 года в Южной Корее нелегально трудились 8902 человека.

Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди ответил на депутатский запрос про казахстанских нелегалов в Южной Корее. По его словам, в прошлом году в Южной Корее нелегально трудились почти 9 тысяч человек. Zakon.kz рассказывает, что делает МИД Казахстана для того, чтобы легализовать их статус.

Ранее депутаты фракции Nur Otan обратились к министру иностранных дел по поводу нелегалов из Казахстана в Южной Корее. Они попросили правительство взять вопрос их легализации на особый контроль.

Министр отреагировал на запрос. Он ответил, что с 29 ноября 2014 года между Казахстаном и Южной Кореей было подписано соглашение об аннулировании взаимных визовых требований для тех граждан, чья цель въезда:

туристическая, личная, деловая, культурная и медицинская.

Согласно документу, эти люди могут въезжать на территорию сторон без визы и находиться в стране до 30 дней. Вместе с тем, визовые требования сохранялись для тех, чья цель:

трудоустройство, учеба, постоянное место жительства, миссионерская деятельность.

Но некоторые казахстанцы стали использовать эти правила для того, чтобы нелегально работать. При пересечении границы они сообщали, что прибыли в Южную Корею в качестве туристов, хотя на самом деле прибыли устраиваться на работу.

Нарушение миграционного закона указывает на то, что наши соотечественники хорошо понимают связанные с этим потенциальные опасности. Корейские работодатели, которые предлагают незаконное трудоустройство, таким образом избегают социальной ответственности (налоги, страховые выплаты, пенсионные взносы) и экономят производственные затраты. Это несомненно нарушает права наших соотечественников, - написал министр Тлеуберди.

Сколько казахстанцев нелегально работают в Южной Корее

На 31 декабря 2020 года в Южной Корее нелегально трудились 8902 человека. В 2019 году их было 10 707 человек, в 2018 - 11 413 человек.

Что делается для того, чтобы решить проблему

Министр пишет, что в январе 2020 года Минтруда Казахстана предложило корейским коллегам привлекать казахстанцев к сезонным работам в сельском хозяйстве и рыболовстве. Но корейцев не заинтересовало предложение. Главная причина такого решения - ограничительные меры из-за распространения COVID-19 и несоответствие профессиональных квалификаций казахстанцев в отраслях (морское рыболовство, производство риса и др.), внедренных в программе.

Он также отметил, что 25-26 ноября 2020 года был на форуме "Центральная Азия - Южная Корея". Во время переговоров со своим корейским коллегой он поднял вопрос о присоединении Казахстана к программе Еmployment Permit System – Системе разрешений на работу для иностранцев. Корейская сторона не была против.

Для присоединения к программе нужно чтобы госорганы обеих сторон подписали соглашение о найме рабочей силы. Основное требование корейской стороны - Казахстан должен создать государственное учреждение, которое будет заниматься отправкой трудовых мигрантов в Южную Корею.

Сейчас правительство по поручению Администрации Президента готовит Дорожную карту: Комитет по миграции при Минтруда; Подготовка информационной системы для регулирования миграционных потоков на платформе при Минтруда, интеграция во все информационные системы казахстанских и иностранных трудовых мигрантов; Работа с соответствующими госорганами Республики Корея по "Системе разрешений на работу для иностранцев", а также подготовка двусторонних ведомственных соглашений о присоединение ОАЭ и других развитых стран.

Однако, на наш взгляд, присоединение к ЕРС не решит полностью проблему казахстанских трудовых мигрантов, потому что даже при присоединении к этой системе только часть граждан будет работать официально, - пишет министр.

Он объясняет, что к системе присоединены 16 стран (Китай, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Индонезия, Шри-Ланка, Монголия, Узбекистан, Камбоджа, Бангладеш, Пакистан, Непал, Мьянма, Кыргызстан, Восточный Тимор, Лаос). Большинство соглашений были подписаны в период с 2004 по 2008 годы. В последнее время корейская сторона отказывается подписывать такое соглашение с другими странами.

Дело в том, что согласно правилам системы, каждый год выделяется квота на 50 тысяч мест. Это говорит о том, что каждой стране выделяется примерно по 3 тысячи мест. Согласно статистическим данным, большая часть нелегалов в Южной Корее - это выходцы из тех стран, которые входят в Систему разрешений на работу.

По мнению экспертов, для уменьшения масштабов трудовой миграции в нашей стране нужно создать рабочие места, в том числе открыть технически оснащенные производственные мощности, создать новые исследовательские центры, принимать программы для эффективного использования человеческого капитала, - добавил министр иностранных дел.

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