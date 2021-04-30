Беларусь попросила у США помощи по делу о перевороте

В качестве обвиняемых по уголовному делу о подготовке переворота в Беларуси привлечены девять человек, из них трое находятся на территории США.

КГБ Беларуси направил США просьбу об оказании правовой помощи по расследованию уголовного дела о подготовке государственного переворота и покушении на белорусского лидера Александра Лукашенко, передает zakon.kz.

Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Комитета государственной безопасности Андрей Ярош.

Ранее в КГБ сообщили, что в качестве обвиняемых по уголовному делу о подготовке переворота в Беларуси привлечены девять человек, из них трое находятся на территории США. Речь идет о Дмитрии Щигельском, Александре Перепечко и Павле Кулаженко. Касательно Виталия Макаренко подобный запрос направлен на Украину, в отношении Игоря Макара – в Литву.

Все пятеро заочно арестованы.

Также по данному уголовному делу проходят Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев и Ольга Голубович, которые содержатся в следственном изоляторе КГБ Беларуси.

17 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании в Москве группы людей, связанной с американскими спецслужбами, которая готовила покушение на него и его детей. Так, среди — Юрий Зенкович, имеющий гражданство США и Белоруссии, а также гражданин Беларуси Александр Федута. По данным спецслужб, они планировали осуществить госпереворот в Минске 9 мая.

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