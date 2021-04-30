В Усть-Каменогорске члены ОПГ оказали вооруженное сопротивление при задержании

Все подозреваемые задержаны.

Группу вымогателей задержали полицейские ВКО, сообщает zakon.kz.

Группа молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, пользуясь физическим превосходством, завладели автомашиной одного из жителей Усть-Каменогорска и после чего за ее возврат стали вымогать крупную сумму денег. При передаче денег подозреваемые лица были задержаны, у них изъято травматическое оружие и автомашина потерпевшего, – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данным полиции, при задержании подозреваемые лица попытались оказать неповиновение и скрыться во дворах одного из домов.

Один из них был вооружен пистолетом. В результате все подозреваемые задержаны, у них изъят пистолет, а также иные вещественные доказательства по данному преступлению, - уточнили в ведомстве.

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