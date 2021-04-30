Без травм: как в ТОО "Казахмыс Смэлтинг" повышают культуру безопасности на производстве

Большое внимание в компании уделяется обучению и культуре безопасности персонала.

28 апреля в Казахстане и во всем мире отмечается День охраны труда, посвященный памяти погибших на производстве. Чтобы избежать опасных ситуаций и минимизировать риск травматизма на производстве в корпорации "Казахмыс" и в ее филиалах разрабатывают Стратегию безопасности, передает zakon.kz.

Разработку Стратегии развития промышленной безопасности и охраны труда начали в декабре 2020 года, а рассчитана она на 2021-2024 годы. Стратегия включает в себя целый комплекс мероприятий по направлениям - устранение угроз и опасностей, автоматизация и цифровизация, обучение и культура безопасности персонала.

Для реализации Стратегии в ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" по направлению "Устранение угроз и опасностей" проводятся мероприятия по выявлению рисков, а также проверки в области промышленной безопасности и охраны труда. Предпринимаемые меры позволили выявить 12 165 рисков, 3327 из которых – фатальные, и снизить уровень рисков в ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" на 94%, снижение еще на 6% запланировано на этот и будущий год.

В начале года в ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" ведется анализ травматизма на производстве, а затем – с учетом сезонности и планов по ремонту зданий и сооружений – тематические проверки. Проверки позволяют предупредить и искоренить основные опасные виды происшествий. Проводятся они ежемесячно – например, в апреле проверки посвящены работе на высоте и состоянию рабочих мест. Такая мера позволила с 2018 года свести травматизм в подрядных и субподрядных организациях к нулю.

Позитивно влияет на ситуацию автоматизация и цифровизация процессов. Например, IT-служба Жезказганского медеплавильного завода разработала программу по учету и анализу нарушений, а для немедленного реагирования внедряются камеры "умного" видеонаблюдения.

Большое внимание в компании уделяется обучению и культуре безопасности персонала, так как именно сотрудники производства подвержены воздействию вредных факторов, рисков и опасностей. В целом по всем филиалам ТОО "Казахмыс Холдинг" была внедрена система "Advanced HR", в которой работники проходят интерактивное обучение онлайн и сдают тесты.

В 2018-2019 годах в ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" разработали регламенты на 3795 операций на производстве. Каждая из них была досконально описана – начиная с того, каким инструментом должен пользоваться сотрудник и какой СИЗ надевать для того или иного действия и заканчивая тем, как нужно выполнять операции, какие риски при этом могут быть. А в прошлом году в компании пошли дальше - определили топ-100 и топ-30 особо опасных операций. Им уделено особое внимание – проводится модернизация оборудования, рабочих мест, машин и механизмов, зданий и сооружений. Кроме того, каждую неделю проводится анализ нарушений, по которым разрабатываются корректирующие мероприятия. Благодаря этому удается минимизировать риски на рабочих местах, особенно, там, где травматизм может повториться.

На сегодня в ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" выявили пять самых опасных профессий - плавильщик, конверторщик, электролизник водных растворов, слесарь-ремонтник и электромонтер. Для сотрудников этих специализаций в этом году будет тоже разработана программа интерактивного онлайн-обучения.

Необходимо отметить, что "Казахмыс" в целом ответственно подходит к мотивации персонала, для этого каждый год на День охраны труда проводятся конкурсы с ценными поощрительными призами.

К примеру, в прошлом году на призовой фонд было заложено 5 млн тенге, в этом сумма выросла в два раза – 10 млн тенге.

Так, к празднику проводятся конкурсы на лучшее предложение по совершенствованию правил безопасности труда. С каждым годом количество предложений растет, работники, и сами понимая важность безопасности труда, активно предлагают, как улучшить безопасность.

Также проводятся конкурсы для самих работников на лучший видеоролик, лучшее рабочее место или лучший стенд по ПБиОТ.

К слову, чистота и порядок на рабочих местах являются одним из показателей вовлеченности сотрудников в вопросы ПБиОТ. Каждое из них закреплено за конкретным сотрудником, который несет ответственность за его соответствие нормам безопасности.

То же касается и стендов безопасности по охране труда – они закреплены за сотрудниками, которые оформляют их по регламенту, но с учетом фантазии и собственной инициативы.

К тому же, к Дню охраны труда проводится конкурс детских рисунков от детей сотрудников ТОО "Казахмыс Смэлтинг" на различную тематику, где в 2021 году приняли участие 400 человек!

Не осталась в стороне партия Nur Otan в Жезказгане, которая наградила семерых сотрудников Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" за достижения в области промышленной безопасности и охраны труда.

Поощряются и сотрудники, которые внесли вклад в развитие правил безопасности. В этом году ТОО "Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)" наградил в общей сложности 402 работника.

В компании отметили, что подобные мероприятия эффективны для вовлечения сотрудников в вопросы промышленной безопасности и охраны труда. Благодаря этому, в совокупности с дополнительным профессиональным обучением, постоянным улучшением условий труда, минимизацией опасностей, автоматизацией и цифровизацией, это позволит развить Стратегию и довести показатели травматизма на производстве до нулевых.

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