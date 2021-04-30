Казахстан сократил расхождения таможенной статистики с КНР

Планируется дальнейшее снижение расхождений.

Вопрос расхождений внешнеторговой статистики Казахстана и его торговых партнеров является одним из обсуждаемых вопросов в таможенной сфере.

По данным ООН такие расхождения в "зеркальной статистике" существуют практически у всех стран.

Зачастую ошибочно предполагается, что это - нарушения законодательства, тогда как в основном расхождения связаны с методологическими особенностями формирования таможенной статистики, типичными для всех стран:

- импорт учитывается по стране происхождения (страна производитель), а экспорт по стране назначения (государство, на территории которого товар будет потребляться);

- наличие разницы в условиях поставок (для импортируемых товаров – по типу цен CIF, для экспортируемых товаров – по типу цен FOB) и классификации товаров (один и тот же товара может классифицироваться в странах разными кодами);

- различные таможенные процедуры (временный вывоз, временный ввоз и другие), особенности стоимостной оценки товаров и прочие.

Учитывая объективные различия их формирования, расхождения в "зеркальной статистике" будут присутствовать всегда.

В случае расхождений РК-КНР по результатам совместных с КНР ежегодных сопоставлений определены дополнительные причины расхождений:

- часть транзита китайских товаров, перемещаемых через РК, в статистике КНР отражается как экспорт в РК по признаку пересечения первой границы, что подтверждается китайскими экспертами (доля порядка 50%);

- товары, реализуемые через МЦПС "Хоргос" в статистике КНР отражаются как экспорт в РК, тогда как в РК такие товары оформляются в упрощенном порядке без декларирования (доля порядка 20%).

По мнению экспертов, определенное влияние на уровень расхождений оказывает и недостоверное декларирование, занижение таможенной стоимости казахстанскими импортерами.

В целях исключения этих рисков принят ряд системных и точечных мер.

1. Внедрено полное электронное таможенное декларирование и система управления рисками, которая назначает формы контроля автоматически. Чем выше уровень добросовестности налогоплательщика, тем меньше давления на него. На основе результатов контроля машина самообучается.

В 2020 году выявлено 53,5 тыс. нарушений (2019 г. – 57,1 тыс.), в результате взыскано 25 млрд. тенге.

Также сокращены сроки получения разрешительных документов в электронном виде с 30 до 5 дней.

2. В прошлом году Казахстан впервые среди всех стран начал обмениваться с КНР сведениями из экспортных деклараций на товары в онлайн режиме. С Главным таможенным управлением КНР прорабатывается вопрос повышения качества сведений из экспортных деклараций (предварительное информирование) получаемых он-лайн. На сегодня каналы связи налажены, уровень идентифицированных данных составляет 25%.

3. В целях исключения коррупционных рисков и обеспечения прозрачности и единообразия ведется работа по централизации таможенного контроля. В марте 2019 года создан Ситуационный центр Комитета госдоходов, предназначенный для контроля и мониторинга приграничных пунктов пропуска. В течение суток Центром анализируется порядка 1 тыс. рентген-снимков транспортных средств.

В сентябре 2020 года запущен пилотный проект "Центр электронного декларирования", в рамках которого осуществляется контроль таможенной стоимости и классификации товаров. С момента запуска пилота за 2020 год произведено доначисление таможенных налогов и платежей в сумме 2,7 млрд. тенге.

4. Завершены подготовительные работы для реконструкции и модернизации 9-ти автомобильных пунктов пропуска. Планируется увеличение пропускной способности пунктов пропуска до 8 раз (с 720 до 5 400 грузового автотранспорта в сутки).

Также в рамках ЕАЭС ведется работа по внедрению навигационных пломб на международные перевозки, что упростит таможенные формальности для бизнеса и обеспечит сохранность товаров, находящихся под таможенным контролем.

При этом, усиление администрирования китайских товаров влечет переток импортируемых товаров в соседние страны с наиболее слабым администрированием и возможностью занижения таможенной стоимости.

К примеру, в текущем году груши свежие в Кыргызстане оформлены по 0,65 долл./кг, тогда как в РК - по 1,04 долл./кг, грецкие орехи в скорлупе в Кыргызстане оформлены по 0,52 долл./кг, тогда как в РК - по 1,31 долл./кг.

В целях недопущения "перетоков" китайских товаров в Кыргызскую Республику усилен контроль при перемещении товаров через казахстанско-кыргызскую границу путем изменения профилей рисков, применения навигационных пломб, усиления тематических налоговых проверок.

Так, в 2020 году проверено более 2 тыс. автотранспорта, нарушения выявлены в 95%. Лжетранзит сокращен с 21% в 2019 году до 13% в 2020 году, ввоз товаров в адрес фиктивных получателей сокращен в 9 раз (с 2,6 тыс. фактов в 2019 году до 295 фактов в 2020 году).

С начала т.г. проверено 308 рисковых АТС, в 275 случаях (89%) установлен незаявленный товар, доля лжетранзита сокращена до 2% (141 факт), ввоз товаров в адрес фиктивных получателей сокращен в 14 раз (21 факт).

В целом, в результате принимаемых мер, расхождение таможенной статистики с КНР сокращено с 60% (7 млрд долл.) в 2017 году до 48% (6 млрд долл.) в 2019 году. В 2020 году составляет порядка 45% (5,3 млрд. долл.). Планируется дальнейшее снижение расхождений.

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