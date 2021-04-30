Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на тяжесть течения COVID-19

Специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса.

Ученые выяснили при каком весе человек наиболее подвержен инфицированию COVID-19, сообщает zakon.kz.

Специалисты изучили данные почти 7 млн граждан Великобритании, переболевших коронавирусом.

Эксперты пришли к выводу, что люди с индексом массы тела, значение которого превышало показатель 23*, имели повышенные риски тяжелой формы COVID-19 и смерти.

Кроме того, специалисты определили большой уровень влияния избыточного веса на степень тяжести коронавирусной инфекции у молодых пациентов в возрасте от 20 до 39 лет, - говорится в публикации "Известий".

В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения.

Также стало известно, что у людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков коронавирусная инфекция проходит тяжелее остальных.

Авторы исследования предполагают, что уязвимость диабетиков и людей с ожирением к COVID-19 связана с тем, что они более предрасположены к хроническим и острым воспалениям и другим серьезным сбоям в работе иммунной системы по сравнению с другими носителями SARS-CoV-2.

* ИМТ (23-30) - избыточная масса тела (предожирение)

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