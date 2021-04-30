Пропавшую в Жамбылской области девушку нашли убитой

В настоящее время подозреваемый установлен и задержан.

Пропавшую 23-летнюю девушку нашли убитой в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом опубликовал на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов.

14 февраля 2021 года в отдел полиции Шуского РОП с заявлением о пропаже 23-летней дочери обратилась жительница села Толе би. Сотрудники ДП Жамбылской области незамедлительно начали оперативно-розыскные мероприятия.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство), в ходе которого 29 апреля т.г. труп пропавшей девушки был найден в реке Шу с признаками насильственной смерти. Жанат Сулейменов

Тело опознано родственниками потерпевшей.

В настоящее время подозреваемый установлен и задержан, а также водворен в следственный изолятор.

В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый нанес ножевые ранения потерпевшей, а затем с целью сокрытия преступления выбросил тело в реку Шу.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы и проводятся необходимые следственные действия.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального Кодекса РК иные подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

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