Скончался казахстанский певец Ескендир Хасангалиев

Хасангалиев болел коронавирусом.

Скончался известный казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал вице-министр культуры и спорта Дауешов Нуркиса.

22 апреля сообщалось, что Ескендир Хасангалиев попал в реанимацию с COVID-19.

Ескендир Утегенович Хасангалиев родился 13 февраля 1940 года в Западно-Казахстанской области.

Хасангалиев - известный казахский композитор-песенник, певец (лирический баритон), народный артист Казахской ССР (1984). Один из основоположников казахской современной песни.

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