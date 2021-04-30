МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США неумением работать

В дипведомстве напомнили, что и ранее визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание интервью у американского консула составляло до года.

МИД России назвал решение США о прекращении выдачи российским гражданам неиммиграционных виз проявлением архаичности и неэффективности дипслужб, сообщает zakon.kz.

Комментарий опубликован в Facebook ведомства.

На первый взгляд, объявленное Посольством США решение ограничить с 12 мая с.г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение "местного персонала". Проще было бы сказать: "не умеем и не хотим работать". МИД РФ

В дипведомстве напомнили, что и ранее визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание интервью у американского консула составляло до года. В этой связи в МИД РФ предположили, что блокировка адекватной консульской работы диппредставительства США в последние годы свидетельствует о том, что американские дипломаты занимались в России отнюдь не только дипломатической работой.

В российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним — до 10 дней, - подчеркнули представители МИД.

Ведомство напомнило, что в данный момент в США командировано 455 российских работников, из них 155 — в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке.

При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой. МИД РФ

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