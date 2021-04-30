Вероятность войны с Китаем оценили в США

Мы должны избегать ненужной эскалации, в то же время демонстрируя готовность сдерживать агрессию, которая идет во вред нашим национальным интересам, - замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

Военные США исключают возможность вооруженного конфликта с Китаем. Об этом заявила заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс, сообщает zakon.kz.

Хикс отметила, что между США и Китаем существует много точек соприкосновения. По ее словам, страны сотрудничают по разным направлениям, передает ТАСС.

Однако, что касается военного измерения, мы должны, в первую очередь избегать ненужной эскалации, в то же время демонстрируя готовность сдерживать агрессию, которая идет во вред нашим национальным интересам. замминистра обороны США Кэтлин Хикс

При этом 28 апреля (29 апреля по Москве) президент США Джо Байден заявил, что нынешняя американская администрация считает, что Соединенные Штаты находятся в состоянии конкуренции с Китаем и рядом других государств за пальму первенства в XXI столетии. По словам Байдена, он уведомил председателя КНР Си Цзиньпиня о мерах по защите американских интересов.

28 апреля стало известно, что американские сенаторы предложили на рассмотрение конгресса законопроект "О принципе полной взаимности – 2021". Он должен устранить "существенный дисбаланс" в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

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