Марафоны и спортивные мероприятия со зрителями будут проводить по "Ashyq"

Приложение zakon.kz
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Утверждаются алгоритмы включения новых участников в проект.
Главный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов постановил масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства на все регионы Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
Согласно постановлению утверждаются алгоритмы включения новых участников в проект "Ashyq"
1. Заявки на участие в проекте "Ashyq" для всех новых участников подаются через сайт InfoKazakhstan.kz, за исключением объектов – кинотеатры, объекты общественного питания.
2. Заявки на участие в проекте "Ashyq" для объектов – кинотеатры, объекты общественного питания, подаются через отраслевую Ассоциацию.
3. Весь процесс от подачи заявки до размещения списка на сайте акимата не должен превышать 9 календарных дней.
4. Основаниями для отказа в участии в проекте "Ashyq" являются:
1) несоответствие объекта коду ОКЭД;
2) вид деятельности, которая не возобновлена;
3) отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение, уведомление о начале деятельности).
5. Добровольными участниками проекта могут быть субъекты (объекты):
1) деятельность которых разрешена, предусматривающие установку мобильного приложения "Ashyq" для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения COVID-19 (к примеру, ВУЗы, Банки, промышленные предприятия, частные медицинские центры и другие);
2) в отношении которых имеются утвержденные уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.
6. В отношении добровольных участников проекта "Ashyq" не распространяются льготы, предусмотренные приложением 4 к настоящему постановлению.
7. Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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