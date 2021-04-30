Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Ескендира Хасангалиева

Ескендир Утегенович пользовался всенародной любовью как замечательный певец и композитор, произведения которого глубоко затрагивали душу слушателей, - Президент Казахстана.

Президент выразил соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося композитора и певца, лауреата Государственной премии, народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева.

Ескендир Утегенович пользовался всенародной любовью как замечательный певец и композитор, произведения которого глубоко затрагивали душу слушателей. За долгие годы плодотворной творческой деятельности он внес значительный вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Им создано около 200 любимых народом песен, романсов и хоровых произведений. Особое признание публики заслужили такие прекрасные песни, как "Атамекен", "Анаға сәлем", "Есіңе ал", "Айналайын", "Әдемі-ау", "Гүлсезім" и другие. Светлый образ Ескендира Утегеновича, оставившего яркий след в искусстве и культуре нашей страны, навсегда останется в памяти народа, – говорится в телеграмме.

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Известный казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев скончался сегодня 30 апреля 2021 года.

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