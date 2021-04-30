Молодежь и религиозное развитие в период пандемии

В наше время молодые люди особенно сильно интересуется религией.

Сегодня, в условиях самоизоляции и карантина, люди, особенно молодежь начинают искать свое внутреннее Я. Если люди взрослого поколения выбирают привычные интересы, то для несформированного эго молодых интересны все области жизни, вплоть до религии – об этом и другом читайте в интервью старшего преподавателя кафедры религиоведения и культурологии КазНу им. Аль-Фараби Арайлым Шанбаевой, сообщает zakon.kz.

- Хотелось бы поговорить с вами о религиозном развитии в период пандемии, ведь не секрет, сейчас определенная часть молодежи достаточно серьезно увлекается духовным развитием, самосовершенствованием, но по объективным причинам, связанными с карантинными ограничениями, молодые люди вынуждены получать знания самостоятельно, дистанционно. С какой опасностью они могут столкнуться на просторах интернета?

- Да, 2020-2021 годы для нашего общества стали годами вынужденного карантина. Начальные этапы пандемии были ознаменованы закрытиями границ между государствами, ограничением движения между областями и полным локдауном большинства городов и сел. И хотя на сегодняшний день многие атрибуты жесткого карантина смягчены, но по-прежнему наш традиционный жизненный уклад подвергается различного рода ограничениям и запретам.

Сокращение общений, социальной интеграции между гражданами негативно влияют на психологическое состояние и духовное самочувствие людей. Особенно это сильно сказывается на молодежи, так как молодежь самая активная часть общества по части интеграций и взаимосвязи между индивидами. Если ранее молодые люди налаживали каналы связи в учебных заведениях (школы, лицеи, университеты), в группах по интересу (кружки, секции), в местах общего досуга (кинотеатры, ТРЦ), то сейчас учебные заведения перешли на обучение по онлайн-формату, кружки и секции очень сильно сокращены по количеству посещаемых или вовсе отменены, места досуга также под жесткими рамками ограничений.

В условиях самоизоляции и карантина люди, особенно молодежь начинают искать свое внутреннее Я. Если люди взрослого поколения выбирают привычные интересы, то для несформированного эго молодых интересны все области жизни. И тут вы правы, в наше время молодые люди особенно сильно интересуется религией и это неудивительно.

- Это неудивительно, но настораживает другое: некоторые молодые люди, увлекшись религией, начинают отвергать народные традиции и обычаи. Как вы думаете, почему?

- Во-первых, хотелось бы сказать, что при коммунистическим режиме мы были в составе атеистического государства, которое не только не признавало религию, но устраивало геноцид и репрессии сторонникам и последователям религиозных течений. Но это не означало, что наши родители, дедушки и бабушки были повально атеистами. Многие из них были глубоко верующими людьми, хотя многие не соблюдали обетов и постов, но в душе признавали существования Всевышнего и старались соблюдать многие народные и религиозные традиции, конспиративно отмечали праздники.

Во-вторых, с давних времен ислам на казахской земле тесно связан с народными традициями, взаимно дополняя друг друга. Если ислам принимал все народные традиции и праздники, которые не противоречили его основным догмам, то благодаря натиску традиций, быта и менталитета нации наша религия потеряла ортодоксальных черт.

На сегодняшний день у нас мирно уживаются религиозные нормы, и, казалось бы, древние шаманические народные традиции. Однако нужно учитывать, что данный симбиоз образовался в течение нескольких столетий и признается хранителями народных традиций и религиозными авторитетами. Не зря, например, с праздником Наурыз нас поздравляют главы и представители официального ДУМК, хотя это не мусульманский праздник и берет свое начало от Авесты.

Но на сегодняшний день стало появляться много ветвей и направлений нетрадиционного ислама и других религий в нашей стране, которые напрочь отрицают народные традиции, считая их неблагожелательными, иногда еретичными, считая себя якобы представителями чистой религии без примеси. Овладевая умами молодых, они даже могут не признавать, например, Сунны Пророка (ﷺ), не говоря о традициях, праздниках казахского народа, делая врагами разные поколения в одном доме.

Некоторые течения крайнего толка даже не признают нашу государственность, наш флаг и гимн для них ничего не значат. Хотя сейчас органы государственной безопасности проводят огромную работу по выявлению и защите общества от данных сект, проблема остается очень серьезной.

Мы как общество должны противостоять данным проявлениям духовного сепаратизма, направлять религиозно заинтересованную молодежь по пути традиционного Ханафитского мазхаба, которого придерживались наши предки, который одобряет ДУМК, который не противоречит нашим традиционным особенностям и национальным интересам. Это работа всех слоев общества – правоохранителей, теологов, педагогов, психологов и, главное, родителей. От этого зависит национальная безопасность нашего суверенного Казахстана.

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