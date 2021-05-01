В России будут штрафовать за распространение материалов СМИ-иноагента без маркировки

Документ касается и случаев, когда одно СМИ в своих материалах ссылается на информацию другого - со статусом СМИ-иноагента. И при этом журналисты не указывают на это обстоятельство.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф до 50 тысяч рублей за распространение в СМИ, в том числе и в сетевых, сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания этого статуса, сообщает zakon.kz.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Документ касается и случаев, когда одно СМИ в своих материалах ссылается на информацию другого - со статусом СМИ-иноагента. И при этом журналисты не указывают на это обстоятельство.

За распространение в средствах массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сообщений или материалов иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, или российского юридического лица, включенного в реестр СМИ-иноагентов, без положенной по закону маркировки повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее был принят закон, который распространяет на представителей СМИ все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Помимо этого, он запрещает журналистам, освещающим митинг, проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению.

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