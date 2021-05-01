Насиловал с 12 лет – житель Алматинской области 7 лет держал девочку в рабстве

Сбежать из рабства девочке удалось лишь в 18 лет. Сейчас она вместе с маленькой дочерью живет на автомойке. Здесь же подрабатывает.

Гражданка Узбекистана рассказывает, что ее с 12 лет держал в рабстве житель Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Она попала к нему, когда ее вместе с бабушкой в чужой стране бросила родная мать. Все это время девочку избивали и насиловали, передает Astana TV.

Первого ребенка от насильника она родила в 14 лет. Родители знали о жестокости своего сына, но скрывали и даже помогали.

Из Ташкента в Алматы Рада приехала в одиннадцатилетнем возрасте. Вместе с бабушкой и мамой. Мама вдруг исчезла вместе с документами.

Приютить бездомных предложил 24-летний алматинец. За крышу над головой "работодатель" просил торговать на рынке. А потом начал насиловать ребенка.

Их сын меня каждый день насиловал. Ежедневно. Матери его я об этом говорила, но она ничего не делала с этим. Я просила не трогать меня. У меня все болело. Я это ему говорила. Он этого не понимал. Он говорил: почему я должен гулять где-то? Если ты живешь со мной, я тебя кормлю, я тебя обуваю, ты моя жена, ты должна, это твоя обязанность. Если сопротивлялась, естественно, он дома все переворачивал. Меня избивал. жертва насилия Рада

Рада говорит, пыталась сбежать. Но агрессор возвращал ее и после избивал еще сильнее. В 14 лет девочка родила дочь. Еще через два года сына. Мальчик умер через три месяца. Семья насильника все скрывала.

Его мать также меня умоляла, чтобы я не рассказывала полиции, кто отец ребенка. Потому что были угрозы, что меня депортируют, отдадут в детский дом и детей тоже заберут в детский дом. Медики не приезжали, за ребенком не смотрели, педиатров не было, полиция тоже не приезжала. Ребенка обмыли и похоронили. жертва насилия Рада

Сбежать из рабства девочке удалось лишь в 18 лет. Сейчас она вместе с маленькой дочерью живет на автомойке. Здесь же подрабатывает. Насильника задержали. Его родители, взможно, не понесут ответственности. Вместо них за укрывательство преступления обвиняют бабушку жертвы.

По-нашему мнению здесь был сговор и соучастие, равнодушие и халатность, и этому есть доказательства. Когда девочка пожаловалась его матери, та сказала, чтобы она молчала, об этом услышала бабушка девочки и начался скандал. Тогда вмешался отец А. и сказал, что если кто-то кому-то пожалуется, порубят на куски и скормят алабаям, что они никому не нужны, их никто не будет искать, а если полиция о них узнает, то их посадят в тюрьму за незаконное нахождение в чужой стране. директор ОФ "НЕМОЛЧИДЕТИ.KZ" Алмат Мухамеджанов

Сейчас этой историей занимается полиция и прокуратура.

Назначен ряд экспертиз. А также допрошены свидетели данного преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и в дальнейшем для направления в суд. официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы

Если вину алматинца докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Но Рада просит наказать и его родителей. К слову, девушка сейчас мечтает получить гражданство Казахстана и освоить профессию повара. Она уверена, это даст возможность ей и ее дочери начать новую жизнь и забыть прошлое, как страшный сон.

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