В России пятеро детей погибли в аварии с КамАЗом

Сперва сообщалось о шестерых погибших детях, однако позднее выяснилось, что одного ребенка удалось реанимировать.

Пятеро детей погибли в результате столкновения КамАЗа и микроавтобуса Mercedes Sprinter на Ставрополье, сообщает zakon.kz.

Еще 12 человек, в том числе восемь детей, пострадали в аварии, передает РИА Новости.

По данным МВД РФ, авария произошла после того, как автомобиль Лада пытался обогнать КамАЗ. Водитель не успел вернуться в свой ряд, задел по касательной грузовик, после чего тот опрокинулся и в него врезался микроавтобус со спортсменками. КамАЗ из-за резкого маневра упал набок и придавил микроавтобус.

Сперва сообщалось о шестерых погибших детях, однако позднее выяснилось, что одного ребенка удалось реанимировать.

Дети были 2006-2008 годов рождения. За рулем находился родственник одной из спортсменок.

В ГИБДД добавили, что находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск.

Двоих детей, которые находятся в тяжелом состоянии, эвакуируют в Ставрополь.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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