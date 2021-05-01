NASA приостановила лунный контракт со SpaceX

Такое решение связано с протестами со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics.

NASA решило приостановить действие контракта на разработку и создание лунного посадочного модуля, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС..

Он был заключен две недели назад с компанией SpaceX. Производитель был выбран на аукционе, однако еще две корпорации, участвовавшие в нем, оспорили решение в Главном контрольном управлении США.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA ) США приостановило контракт с компанией Илона Маска SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля из-за протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics.

В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по посадочному модулю приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой, — указано в заявлении NASA .

Blue Origin и Dynetics подали заявления в Главное контрольное управление США (GAO), протестуя против передачи контракта на создание модуля для высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

NASA 16 апреля объявила SpaceX победителем тендера, так как предложенный этой компанией корабль Starship оказался более дешевым — $2,9 млрд — чем разработки Blue Origin и Dynetics.

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