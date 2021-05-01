Илон Маск потерял почти четыре миллиарда долларов за день

Тем не менее, глава Tesla сохраняет второе место среди богатейших людей мира.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за прошедшие сутки потерял почти четыре миллиарда долларов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом следует из индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

Согласно данным BBI, состояние Маска уменьшилось на 3,95 миллиарда долларов — до 175 миллиардов. Тем не менее, глава Tesla сохраняет второе место среди богатейших людей мира.

Ранее сообщалось, что NASA приостановила лунный контракт со SpaceX.

Контракт НАСА со SpaceX по доставке астронавтов на Луну приостановлен: Blue Origin Безоса (и еще одна компания-конкурент Dynetics) пожаловались в счетную палату, что контракт выиграла именно компания Маска.

Теперь SpaceX должна оставить все работы по созданию системы высадки астронавтов на Луну, пока все не прояснится.

На первой строчке BBI остается владелец Amazon Джефф Безос. Его капитал превысил 202 миллиарда долларов.

На третьей строчке остается президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с капиталом 155 миллиардов долларов. В отличие от Маска, его состояние за последние сутки увеличилось на 4 миллиарда долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!