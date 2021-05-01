В Казахстане выявили более 322 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 2877 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2877 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 322 695 случаев, из них:
- в городе Алматы – 54516 (+697),
- в городе Нур-Султан – 45698 (+570),
- в ВКО – 24943 (+97),
- в Карагандинской области – 23590 (+235),
- в Атырауской области – 21946 (+83),
- в Алматинской области – 21334 (+210),
- в Павлодарской области – 20838 (+165),
- в ЗКО – 19340 (+155),
- в Акмолинской области – 18444 (+148),
- в Костанайской области – 14737 (+28),
- в СКО – 13999 (+25),
- в городе Шымкенте – 9436 (+105),
- в Актюбинской области – 9231 (+117),
- в Жамбылской области – 7885 (+71),
- в Мангистауской области – 5735 (+60),
- в Кызылординской области – 5584 (+87),
- в Туркестанской области – 5439 (+24).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3062 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 736,
- в городе Алматы - 798,
- в городе Шымкенте - 56,
- в Акмолинской области - 102,
- в Актюбинской области - 195,
- в Алматинской области - 207,
- в Атырауской области - 105,
- в ВКО - 64,
- в ЗКО - 177,
- в Карагандинской области - 245,
- в Костанайской области - 18,
- в Кызылординской области - 97,
- в Мангистауской области - 82,
- в Павлодарской области - 96,
- в СКО - 43,
- в Туркестанской области - 41.
Всего в стране выздоровели 276 977 человек от COVID-19
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