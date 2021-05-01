В Казахстане выявили более 322 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 2877 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2877 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 322 695 случаев, из них:

в городе Алматы – 54516 (+697),

в городе Нур-Султан – 45698 (+570),

в ВКО – 24943 (+97),

в Карагандинской области – 23590 (+235),

в Атырауской области – 21946 (+83),

в Алматинской области – 21334 (+210),

в Павлодарской области – 20838 (+165),

в ЗКО – 19340 (+155),

в Акмолинской области – 18444 (+148),

в Костанайской области – 14737 (+28),

в СКО – 13999 (+25),

в городе Шымкенте – 9436 (+105),

в Актюбинской области – 9231 (+117),

в Жамбылской области – 7885 (+71),

в Мангистауской области – 5735 (+60),

в Кызылординской области – 5584 (+87),

в Туркестанской области – 5439 (+24).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3062 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 736,

в городе Алматы - 798,

в городе Шымкенте - 56,

в Акмолинской области - 102,

в Актюбинской области - 195,

в Алматинской области - 207,

в Атырауской области - 105,

в ВКО - 64,

в ЗКО - 177,

в Карагандинской области - 245,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области - 97,

в Мангистауской области - 82,

в Павлодарской области - 96,

в СКО - 43,

в Туркестанской области - 41.

Всего в стране выздоровели 276 977 человек от COVID-19

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