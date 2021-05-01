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В Казахстане выявили более 322 тысяч случаев коронавируса

Фото: pixabay 1 мая 2021, 08:03

За прошедшие сутки зарегистрировано 2877 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 30 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2877 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 322 695 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 54516 (+697),
  • в городе Нур-Султан – 45698 (+570),
  • в ВКО – 24943 (+97),
  • в Карагандинской области – 23590 (+235),
  • в Атырауской области – 21946 (+83),
  • в Алматинской области – 21334 (+210),
  • в Павлодарской области – 20838 (+165),
  • в ЗКО – 19340 (+155),
  • в Акмолинской области – 18444 (+148),
  • в Костанайской области – 14737 (+28),
  • в СКО – 13999 (+25),
  • в городе Шымкенте – 9436 (+105),
  • в Актюбинской области – 9231 (+117),
  • в Жамбылской области – 7885 (+71),
  • в Мангистауской области – 5735 (+60),
  • в Кызылординской области – 5584 (+87),
  • в Туркестанской области – 5439 (+24).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3062 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 736,
  • в городе Алматы - 798,
  • в городе Шымкенте - 56,
  • в Акмолинской области - 102,
  • в Актюбинской области - 195,
  • в Алматинской области - 207,
  • в Атырауской области - 105,
  • в ВКО - 64,
  • в ЗКО - 177,
  • в Карагандинской области - 245,
  • в Костанайской области - 18,
  • в Кызылординской области - 97,
  • в Мангистауской области - 82,
  • в Павлодарской области - 96,
  • в СКО - 43,
  • в Туркестанской области - 41.

Всего в стране выздоровели 276 977 человек от COVID-19

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