5-летний ребенок выпал из окна 4-го этажа в Актобе

Мальчик госпитализирован в Актюбинский медицинский центр.

В одном из многоквартирных домов в Актобе 5-летний ребенок выпал из окна 4-го этажа, Департамента полиции региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на Диапазон.

Согласно данным Департамента полиции региона, мальчик госпитализирован в Актюбинский медицинский центр. У ребенка различные телесные повреждения.

Старший инспектор ювенальной полиции Департамента полиции Нуржан Мукумов советует семьям с маленькими детьми не устанавливать москитные сетки на окна.

Дети могут прислониться к москитной сетке и выпасть из окна. Москитные сетки никогда не защитят детей от падения. Они не предназначены для этого, крепятся слабо. Нужно убирать подальше от окон мебель, чтобы дети не могли забраться на подоконник. Эти же правила должны соблюдаться и на балконе, – предупредил он.

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