О подъеме уровней воды в реках предупредили алматинцев

Объявлено штормовое предупреждение.

1-2 мая в горных районах, прилегающих к территории Алматы, ожидается формирование склонового стока, в реках возможны подъемы уровней воды, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

На основании штормового предупреждения №13 от 30.04.2021, ДЧС города Алматы предупреждает! В связи с прогнозом дождей, местами сильные в период с 01 по 02 мая 2021 года в горных районах прилегающих к территории г. Алматы ожидается формирование склоновых стоков и подъёмы уровней воды на реках, - говорится в сообщении.

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