Холдинг "Байтерек" приглашает французских инвесторов к сотрудничеству в АПК

Ануар Омарходжаев рассказал французским коллегам о деятельности холдинга "Байтерек" по поддержке приоритетных секторов экономики.

Заместитель Председателя Правления холдинга "Байтерек" Ануар Омарходжаев посетил Париж в составе казахстанской правительственной делегации для участия в очередном 14-ом заседании казахстанско-французской Межправительственной комиссии, прошедшем 29-30 апреля, сообщает zakon.kz.

Выступая на заседании, Ануар Омарходжаев рассказал французским коллегам о деятельности холдинга "Байтерек" по поддержке приоритетных секторов экономики, в том числе аграрного кластера, о мерах государственной поддержки.

Он подробно остановился на деятельности дочерних организаций холдинга "Байтерек", финансирующих аграрный сектор, а также проинформировал о том, какие проекты с иностранным участием реализуются с использованием финансовых инструментов поддержки Холдинга и призвал французских инвесторов инвестировать в сельское хозяйство Казахстана.

Мы заинтересованы в плодотворном инвестиционном сотрудничестве и готовы рассматривать конкретные предложения по финансированию проектов в агропромышленном комплексе, в рамках действующих программ кредитования, предоставить для рассмотрения пул потенциальных проектов в АПК и стать надежным партнером по совместным деловым инициативам между нашими дружественными странами. В этой связи, пользуясь случаем, хочу пригласить французских партнеров в Казахстан для совместной реализации проектов в аграрном секторе", - заключил Ануар Омарходжаев.

В рамках визита Посольство Казахстана во Франции совместно с частной организацией "MEDEF International" организовало Круглый стол, в ходе которого казахстанская делегация провела переговоры с потенциальными инвесторами. "MEDEF International" является флагманом французского бизнеса, объединяющим 800 тыс. предприятий всех размеров и всех отраслей.

Напомним, Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству действует с 1992 года. Сопредседателем с казахстанской стороны является Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, с французской – Министр-делегат по внешней торговле и экономической привлекательности при Министре Европы и иностранных дел ФР Франк Риестер. Предыдущее 13-ое заседание МПК состоялось 7 сентября 2017 года в Нур-Султане.

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