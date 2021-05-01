В Кыргызстане 1-2 мая объявлены днями траура по погибшим в ходе конфликта на границе с Таджикистаном

По данным Минздрава КР, всего пострадали 154 человека, из которых 31 скончался.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц.

Выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляется:

объявить 1 и 2 мая 2021 года днями национального траура в Кыргызской Республике;

в дни национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить

государственные флаги Кыргызской Республики;

предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни национального траура;

правительству совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

По данным Минздрава, всего пострадали 154 человека, из которых 31 скончался. В медучреждения Бишкека переведены 43 человека.

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