В Кыргызстане 1-2 мая объявлены днями траура по погибшим в ходе конфликта на границе с Таджикистаном

Приложение zakon.kz
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По данным Минздрава КР, всего пострадали 154 человека, из которых 31 скончался.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих. Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц.
Выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляется:
По данным Минздрава, всего пострадали 154 человека, из которых 31 скончался. В медучреждения Бишкека переведены 43 человека.
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