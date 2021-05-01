Алматы "топит" дождь

Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео подтоплений.

В Алматы из-за сильного дождя затоплены множество улиц, сообщает zakon.kz.

Дождь начался накануне вечером и не прекращается до сих пор.

Пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео подтоплений. Одно из них произошло на пересечении пр. Аль-Фараби и Назарбаева.

В связи с отсутствием электропитания по проспекту аль-Фараби на пересечении с проспектом Назарбаева под мостом отключился насос и накопилась вода. На данный момент на месте работают коммунальные службы района (Алматы Тазалык, Алматы су, Служба Спасения 109,) 2 спецтехники и 6 мотопомп. Также подключена насосная станция, - прокомментировали в акимате.

В соцсетях также распространяют видео сильных водных потоков. Где это произошло, уточняется. В ДЧС Алматы отметили, что это не Большая Алматинка.

Ранее алматинцев предупредили о подъеме уровней воды в реках.

Также алматинцы засняли на видео, как вдоль Малой Алматинки на Ленина Оспанова снесло каменную ограду.

Как сообщили в ДЧС, противопаводковая ситуация в Алматы на контроле у городских служб.

В целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений ДЧС совместно районными Акиматами г. Алматы было взято на учет 17 часто подтапливаемых участков. Сегодня силы и средства служб гражданской защиты г.Алматы заблаговременно были выдвинуты на паводковые участки до начала выпадения осадков, приготовлены инертные материалы, - говорится в сообщении.

По состоянию 10.00 ч. зарегистрированы следующие случаи затоплений, из которых отработаны по следующим адресам:

1. Медеуский район, пр.Аль-Фараби - Назарбаева, в данный момент на месте работают ДЧС Алматы коммунальные службы района

2. В Алмалинском районе, ул. Муканова - затопление улицы устранено, сотрудниками ГКП "Алматы тазалык" - работы завершены;

3. Бостандыкский район, ул.Исиналиева, 33 - топило подвал 5-этажного дома - вода отведена в арычную систему, использовано 40 мешкотар;

4. В Ауэзовском районе, мкрн 9 д.51 - затопление подвала – на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык", работы завершены;

5. В Турксибском районе - по мкрн Кайрат 93 – затопление двора частного дома, на месте работали сотрудники ГКП "Алматы Тазалык" - работы завершены.

В целом, паводковая ситуация стабильна и находится на контроле.

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