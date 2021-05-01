Нигматулин: Праздник единства народа Казахстана – символ сплоченности казахстанцев

Праздник единства народа Казахстана – это особенный день для нашей страны.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Праздником единства народа Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Нурлан Нигматулин отметил, что "праздник единства народа Казахстана – это особенный день для нашей страны. Он символизирует собой главные ценности, заложенные Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым: мир и согласие, сплоченность и единство, уважительное отношение к представителям различных национальностей и вероисповеданий".

Приверженность этим принципам стала основой тех успехов, которых достигла наша страна за 30 лет Независимости, сделала Казахстан примером того, что сила народа во взаимопонимании и консолидации. Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, подчеркивая важность сохранения и преумножения этих общечеловеческих ценностей, особое внимание уделяет развитию у казахстанцев качеств, которые способствуют повышению конкурентоспособности нашей страны, а также готовности эффективно противостоять вызовам современности. Свидетельством того, что межнациональное согласие и взаимопонимание выступают одними из основных ориентиров развития нашей страны, является и тот факт, что согласно Конституции Казахстана 9 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана представлены в Мажилисе Парламента. Желаю всем казахстанцам, каждой семье крепкого здоровья, счастья и благополучия! Уверен, присущие нашему народу патриотизм, стремление сообща работать во имя общего дома - Республики Казахстан позволят нам достичь всех поставленных целей, - отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

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