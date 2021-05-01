Насосы не справляются: в Баганашыле затопило улицу вместе с КамАЗом

По словам местных жителей, в настоящее время работ по устранению подтопления не наблюдается.

В Алматы из-за продолжительных дождей затопило улицу в микрорайоне Баганашыл, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС города, в мкр. Баганашыл, в связи с неисправностью работы насоса, произошло затопление улицы Восточная.

В настоящее время прибыла подрядная организация ТОО " Болашак курлыс" обследовали насос установлено, что он работает , но пропускная способность насоса не справляется с откачкой. В этой связи к работе по откачке воды привлечена техника службы пожаротушения и ававрийно-спасательных работ ДЧС г. Алматы. Ситуация на контроле, - говорится в сообщении.

Однако местные жители прислали в редакцию видео где говорят, что в настоящее время работ по устранению подтопления они не наблюдают.

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