Снос и застройка домов в районе Атакента в Алматы: что об этом известно?

Всего планируется строительство 17-ти домов, с переменной этажностью - от 8 до 12 этажей.

В Алматы прошло общественное обсуждение плана реновации жилищного фонда в районе квадрата улиц Манаса - Габдуллина - Бухар Жырау - Ауэзова, передает zakon.kz.

Управляющий директор АО "СПК "Алматы" Канат Альбеков в начале встречи сообщил, что в городе на сегодня более 1400 ветхих домов, которые попадают под программу реновации. В адрес СПК поступило инициативное обращение от застройщика, изъявившего желание участвовать в проекте реновации жилого фонда в квадрате улиц Манаса - Габдуллина - Бухар Жырау - Ауэзова, включенного в программу.

Директор по развитию строительства "K7 Group" рассказал, что согласно предлагаемой концепции, запланировано четыре очереди строительства. Площадь обозначенного квадрата улиц - 3,5 га, площадь застройки 0,8 га - это 22% от самого участка. Отмечается, что площадь озеленения предполагается на 1,5 га - 40% участков. Всего планируется строительство 17-ти домов, с переменной этажностью - от 8 до 12 этажей. Запланирован двухуровневый подземный паркинг более чем на тысячу авто.

Начальник отдела ЖКХ Бостандыкского района Адилет Алипбеков сообщил, что в квадрате улиц Манаса - Габдуллина - Бухар Жырау - Ауэзова из 30 домов по снос попадают 12 (113 квартир). Это двухэтажные дома, отнесенные к категории ветхих, в которых инженерные сети в аварийном состоянии.

Отмечается, что новые дома и существующие будут приведены в общий архитектурный вид окраской фасадов. Намечена пристройка на 300 мест к школе №69, возведение детского сада. Завершение первой очереди строительства предполагается в конце 2023 года. Начало строительства предполагается ближе к ул. Манаса, где есть свободное пятно. Застройщик отмечает, что жители домов в указанном квадрате могут дождаться окончания строительства первой очереди и переехать в новый дом. При этом один ветхий дом первым попадает под снос. Там 8 квартир, их жителям на время строительства предложат временное жилье бесплатно. Затем они также смогут переехать в первый построенный дом в этом квадрате.

После перезаселения всех жителей квадрата начнется строительство второй-четвертой очередей. Сама программа рассчитана до 2025 года.

Отмечается, что в рамках программы реновации не предусмотрены компенсационные выплаты. С теми, кто согласен на снос, будут заключаться договоры обмена. Обмен планируется осуществлять по принципу комната на комнату не меньшей квадратуры, плюс как минимум дополнительно 10 квадратов.

Участники слушания отметили, что они представляют только концепцию, это еще не окончательно решенный вопрос.

В конце обсуждения всем участникам общественного слушания предложили проголосовать, согласны ли они с планами по сносу и застройке. По итогам 62% собственников проголосовали "за".

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