Конфликт на границе Кыргызстана: таджикские военные обстреляли жилые дома

Пограничные подразделения ПС ГКНБ заняли оборонительные позиции.

В кыргызском селе Арка таджикские военные обстреляли жилые дома, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает погранслужба ГКНБ, обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы напряженная.

По ее данным, в местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы.

Пограничные подразделения ПС ГКНБ заняли оборонительные позиции.

Сообщается также, что 1 мая в Баткене должны начаться переговоры членов межправительственной комиссии по делимитации и демаркации рубежей. Однако представители Таджикистана на встречу пока не прибыли.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Однако в Душанбе опровергает данные кыргызской стороны.

Как пишет SputnikTj, о передвижении военной техники Таджикистана в сторону границы между республиками не соответствует действительности.

Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договоренностям, достигнутым накануне таджикской и киргизской сторонами, - заявил представитель военных РТ.

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