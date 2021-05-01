Ситуация на границе Кыргызстана: Число пострадавших достигло 163 человек

Число эвакуированных составляет 27 тысяч 358 человек.

Число пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе достигло 163 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения Ализа Солтонбекова.

По ее словам, число погибших составляет 31 человек. Отметим, министр здравоохранения сообщил о еще двоих погибших.

В больницах Бишкека находится 49 пострадавших. Три человека в крайне тяжелом состоянии. Медикаментов достаточно. Психиатры и психологи оказывают помощь. Эвакуированным гражданам также своевременно оказывается медицинская помощь, — сказала Ализа Солтонбекова.

Число эвакуированных на кыргызско-таджикском участке границы составляет 27 тысяч 358 человек.

Также было отмечено, что группа психотерапевтов и психологов работает для оказания помощи эвакуированным.

Медработники круглосуточно наблюдают за эвакуированными. Им бесплатно оказывают медицинскую помощь. В случае если им нужна медпомощь, их госпитализируют. Все лечение проводится за счет государства. Эвакуированы граждане, проживающие в селах Арка, Ак-Татыр, Самаркандек, Жаны-Жер, Кулунду, — сказала Ализа Солтонбекова.

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