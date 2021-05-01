В Актобе Nexia сбила 8-летнего велосипедиста

Мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

28 апреля 29-летний водитель автомашины Daewoo Nexia в селе Мартук, двигаясь по улице Байтурсынова, сбил велосипедиста, сообщает zakon.kz со ссылкой на Мой Город.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 8-летний мальчик пересекал проезжую часть дороги. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в ОДКБ г.Актобе.

Призываем водителей быть предельно внимательными – на дороге в любой момент может появиться ребенок! Учитывайте это при выборе скорости движения вблизи остановок общественного транспорта, во дворах и детских площадок, парков и скверов. Велосипед является транспортным средством, а это значит, что все требования правил дорожного движения, относящиеся к транспортным средствам, относятся, в том числе, и к велосипедам. Кроме того, велосипедист, приблизившись к пешеходному переходу, обязан спешиться и пересечь проезжую часть в качестве пешехода, катя велосипед рядом с собой, - сказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

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