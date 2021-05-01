Токаев позвонил президентам Кыргызстана и Таджикистана

Токаев подчеркнул, что подобного рода пограничные проблемы должны решаться только мирным путем.

Сегодня, 1 мая состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает zakon.kz.

Главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову и кыргызскому народу по поводу гибели граждан братского государства, - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Как подчеркнул Президент Казахстана, подобного рода пограничные проблемы должны решаться только мирным путем, в духе взаимопонимания и добрососедства. Он пожелал успеха на предстоящих переговорах на высшем уровне в Душанбе.

Глава государства также отметил готовность Казахстана предоставить гуманитарную помощь Кыргызстану в случае необходимости. Садыр Жапаров выразил признательность за проявление дружбы со стороны братского Казахстана, заявил о намерении поддерживать постоянные рабочие контакты с Президентом Касым-Жомартом Токаевым для оперативного решения всех вопросов взаимного сотрудничества.

Также у Касым-Жомарта Токаева состоялся телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность по поводу напряженной ситуации на границе с Кыргызстаном, что представляет собой угрозу безопасности обоих соседних государств и их граждан.

Президент Казахстана выразил мнение, что такие сложные вопросы, как прохождение линии границы, должны решаться в процессе конструктивных переговоров, в духе доверия и дружбы. По его словам, сейчас крайне важно проявить взаимную сдержанность, не допустить эскалацию силовых действий.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал договоренность о проведении встречи на высшем уровне в Душанбе с целью достижения соглашений о недопущении подобных инцидентов в будущем. Эмомали Рахмон подробно проинформировал Касым-Жомарта Токаева об истории пограничного конфликта и текущей ситуации на границе.

Главы государств договорились поддерживать регулярные рабочие контакты с целью обмена мнениями по ситуации в центрально-азиатском регионе. Соответствующие ведомства двух стран проведут работу по подготовке встречи на высшем уровне.

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