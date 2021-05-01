Добрые дела в День единства совершают жители Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев поздравил жителей области с Днем единства.

В День единства народа Казахстана глава региона Бердибек Сапарбаев призвал предпринимателей и просто неравнодушных граждан оказывать благотворительную помощь нуждающимся, сообщает zakon.kz.

В Доме дружбы культурно-исторического центра "Древний Тараз" при соблюдении всех санитарных норм состоялась выставка изделий народных ремесел этнокультурных объединений, которую посетил глава региона Бердибек Сапарбаев.

Ознакомившись с выставленной продукцией, Бердибек Сапарбаев поздравил жителей области с Днем единства и пожелал всем здоровья и благополучия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Жамбылской области праздник проходит без культурно-массовых мероприятий, но с акцентом на проведение благотворительных акций.

Единый народ силен своим милосердием и готовностью прийти на помощь к ближнему. Поэтому по моей инициативе в рамках республиканской акции "Добрые поступки" в нашем регионе стартовал марафон благотворительных мероприятий. Глубоко символично, что данные акции проходят во время священного месяца Рамазан и Дня единства. Призываю всех неравнодушных жамбылцев, предпринимателей присоединиться к данной акции. Ведь именно милосердие дает нам веру в то, что люди не утратили способность верить друг другу и сочувствовать, быть вместе в горе и радости. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! – сказал аким области.

Стоит отметить, что при содействии членов Ассамблеи народа Казахстана, представителей различных этносов, активной молодежи и волонтеров нуждающимся людям розданы более 1000 продуктовых наборов.

Благотворительные акции состоялись и в районах области. К примеру, в Таласском районе две семьи справили новоселье в новых домах, построенных в рамках проекта "Асарлатып үй салу". Шуский предприниматель за свои средства приобрел дом для малоимущей семьи. Также за счет спонсоров организована выдача 200 продуктовых наборов.

В Жуалынском районе более 70 нуждающихся сельчан получили благотворительную помощь. Здесь же состоялся субботник, в ходе которого высажены 2000 деревьев. Аналогичная акция прошла в Меркенском районе, где высадили 1000 саженцев. В центральном парке города Жанатас в Сарысуском районе появились 500 саженцев. Также в День единства народа Казахстана здесь открылся центр общественного согласия.

Не остались в стороне и меценаты Кордайского района, благодаря которым 150 малоимущих семей получили продуктовые наборы. А для нужд центральной районной больницы приобретены два аппарата ИВЛ.

В селе Сарыкемер Байзакского района появилась Аллея семьи для отдыха как взрослых, так и детей. Проведены работы по благоустройству территории, установлено освещение и удобные скамейки. На площади 3,5 гектара размещены семь площадок, где местные жители всех возрастов могут проводить культурно-массовые мероприятия.

В целях обеспечения доступности сельскохозяйственной продукции на территории торгового комплекса "Grand bazaar" организована ярмарка сельскохозяйственной продукции. Населению предложены в общей сложности 48 тонн товаров на сумму 20,5 миллиона тенге.

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