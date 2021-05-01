Мост смыло в Алматинской области

В акимате Алакольского района сообщили, что 29 апреля подмыв временного моста произошел из-за подъема уровня воды в реке Лепсы.

В Алматинской области смыло мост, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в Алакольском районе Алматинской области, в Лепсинске, в ночь на 30 апреля.

Работы по его восстановлению ведутся. В акимате Алакольского района сообщили, что 29 апреля подмыв временного моста произошел из-за подъема уровня воды в реке Лепсы. 30 апреля мост снова был поврежден грязекаменной массой.

Отмечается, что рядом строится новый мост.

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