Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Он сошел в храме Гроба Господня.

В Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу накануне Пасхи сошел благодатный огонь, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Сходит Благодатный огонь накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня, в которой находится особо почитаемая всеми христианами плита, где располагалось место погребения Иисуса Христа.

Прямая трансляция из храма:

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