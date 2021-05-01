Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

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Он сошел в храме Гроба Господня.
В Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую субботу накануне Пасхи сошел благодатный огонь, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Сходит Благодатный огонь накануне Пасхи в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, скрывающей пещеру Гроба Господня, в которой находится особо почитаемая всеми христианами плита, где располагалось место погребения Иисуса Христа.
Прямая трансляция из храма:
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