В Алматы участникам Ashyq продлили время работы

Это предусмотрено в постановлении главного санврача РК.

В Алматы субъекты предпринимательства в рамках Ashyq уже могут работать с учетом дополнительных "преференций", предусмотренных в постановлении главного государственного санитарного врача РК от 30 апреля 2021 года №18. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, сообщает zakon.kz.

Так, рестораны, кафе и летники будут работать с 07:00 до 02:00 при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии смогут работать при заполняемости не более 30%.

Бильярдные при заполняемости не более 30% будут работать с 12:00 до 00:00.

Компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы, при заполняемости не более 30% смогут работать с 12.00 до 00.00, при этом допускаются только лица, достигшие 16 лет и старше.

Боулинги при заполняемости не более 30% с режимом работы с 12:00 до 00:00.

Сауны, СПА-центры, бассейны, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры без ограничений.

Субъекты/участники Ashyq в тестовом режиме также пользуются льготами/преференциями в условиях красной зоны.

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