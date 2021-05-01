60% жителей Талгара остались без воды из-за аварии

Информацию подтвердили в акимате Талгара.

В Талгаре произошла авария на линии, из-за чего 60% города осталось без воды, сообщает zakon.kz.

В редакцию обратились местные жители, которые пожаловались на отсутствие воды с утра 1 мая.

Информацию подтвердили в акимате Талгара.

Из-за аварии на линии подача воды в город Талгар приостановлена. Сейчас ведутся ремонтные работы. До конца дня подача будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства позднее сообщили, что "воду уже пустили".

Сейчас бассейны наполняются. В течение 2-3 часов подача воды будет восстановлена. Без воды остались порядка 60% города Талгар. Была авария на линии. Со вчерашней ночи бригада вела ремонтные работы, - уточнили в пресс-службе.

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