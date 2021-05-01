Мусорный полигон загорелся в Кокшетау

Площадь возгорания составляет 100 кв. м.

В Кокшетау для тушения возгорания на полигоне твердых бытовых отходов привлекли пожарный поезд, сообщает zakon.kz.

Сообщение о возгорании поступило пожарным-спасателям Кокшетау 1 мая в 08:55.

В ликвидаций были задействованы три работника ТОО "Кокше-Тазалык", 14 пожарных, 15 МИО и 14 единиц техники. Дополнительно на ТБО направлены семь сотрудников и две единицы техники с СПЧ №1 и СПЧ №2 города Кокшетау, также прорабатывается вопрос для привлечения Пожарного поезда для заправки водой задействованных АЦ. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Балансодержателем полигона является ТОО "Кокше-Тазалык".

Площадь возгорания составляет 100 кв. м, общая площадь полигона – 9 га. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - добавили в ведомстве.

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